Meghan Markle verrast door schopje van de baby in haar buik

Eerder deze week reikte Meghan Markle onaangekondigd een prijs uit op The British Fashion Awards. Op veel foto’s van het evenement in Londen is te zien dat de hertogin van Sussex haar buik met beide handen vasthoudt. Dat was niet om trots te poseren, maar om de schoppende baby in haar buik te sussen...

Fans zijn het erover eens - en menen het op bewegende beelden zelfs te zien - dat de baby in de buik van Meghan schopt. “Dat was een trap in de ribben”, schrijft iemand als reactie bij een filmpje dat intussen de wereld rondgaat via het internet. “Ik ben hier ook hoor, mama, wil de baby laten weten.” Volgens velen is het kindje letterlijk alive and kicking en bezorgde het gedrag de brunette een oncomfortabel gevoel, waarvan ze niets liet blijken.

Meghan Markle verrast door schoppende baby in haar buik Video: Twitter

Markle kreeg de voorbije dagen nog heel wat kritiek omdat ze haar buik omklemde in de schijnwerpers. Op de sociale media kreeg de voormalige filmster kritiek op de manier waarop ze haar handen hield. “Welke zwangere vrouw houdt haar buik zo extreem vast? Niemand poseert op deze manier. Het is eraan te zien dat het een actrice was.”