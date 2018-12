Het openbaar ministerie heeft vrijdag in Hasselt vijf jaar cel gevorderd tegen een man uit de Houthalense wijk Meulenberg voor de verkrachting en opsluiting van een 17-jarig meisje.

De feiten speelden zich af op 1 mei 2016 na de O-Parade in Genk. Het meisje, dat door drugsproblemen in een instelling verbleef, was naar de kermis geweest en keerde die avond niet terug. De volgende ...