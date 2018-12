Ziekenfondsen tot 20 procent duurder: Limburg in top 3 sterkste stijgers

In Limburg was het vooral goedkoop. In West-Vlaanderen werd kwistig met voordelen gestrooid. Zo was het toch in het verleden. Maar die historische verschillen in de aanvullende ziekteverzekering worden langzaam weggevaagd. Zowel de prijzen als de terugbetalingen worden geharmoniseerd, waardoor sommige leden hun bijdrage gevoelig zien stijgen.