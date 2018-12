"Max Verstappen zal moeten wennen aan de werkwijze van Honda"

Pierre Gasly, de nieuwe teamgenoot van Verstappen, gaat bij de nieuwe combinatie Red Bull-Honda aan de slag met een jaar ervaring met de Japanners bij Toro Rosso. Geen nood echter voor Max Verstappen want de Fransman laat aan ‘Motorsport-Total’ weten dat hij de Nederlander op weg wil helpen.

Iedereen is razend benieuwd naar de nieuwe samenwerking tussen Red Bull en Honda. We konden de Japanse krachtbronnen dit jaar al terug vinden bij het zusterteam Toro Rosso, waar nieuwe Red Bull-rijder Pierre Gasly al een jaar ervaring kon opdoen.

Bij Red Bull zal de jonge Fransman Max Verstappen krijgen als teamgenoot, die op zijn beurt nog geen ervaring heeft met de motoren of werkwijze van Honda. Gasly laat echter weten dat hij zijn teamgenoot altijd wil bijstaan met nuttige tips.

“Veel hangt af van hoe te communiceren om de werkwijze van de Japanners te begrijpen,” aldus Gasly. “Wat betreft het rijden verandert er niet zoveel, dat heeft Max wel op een ronde of twee, drie onder de knie.

Gasly was ook een seizoen in de Japanse Super Formula aan het werk in zijn laatste jaar voor de F1, hij weet dus hoe hij met de Japanners moet omgaan.

“Het gaat vooral over de Japanse cultuur, die ik dankzij Toro Rosso al goed ken,” aldus Gasly die laat weten dat hij al kort met Verstappen gesproken heeft over de motor maar nog niet over de Japanse cultuur.

“Ik zou het niet erg vinden om Max tips te geven maar hij zal alles wel snel ondervinden als hij volgend jaar met Honda werkt.”

Het zal voor Verstappen alleszins een hele aanpassing worden want sinds zijn debuut in de Formule 1 heeft de Nederlander altijd met een Renault-motor gereden, uitgezonderd van de vier races bij Toro Rosso in 2016. Toen lag er een Ferrari-motor achterin de STR11.

Door de overstap naar Honda krijgt Red Bull weer de status van fabrieksteam en de samenwerking kan verder gaan dan alleen maar het sportieve. Op het gebied van marketing is het ook interessant voor beide bedrijven, deze zomer zagen we bijvoorbeeld MotoGP-kampioen Marc Marquez al aan het werk in een F1-bolide op de Red Bull Ring.

De omgekeerde beweging is echter niet zo evident maar daar is Gasly ook niet rouwig om.

“Ik zou liever met een Moto2 of Moto3-machine willen beginnen alvorens ik op een MotoGP-motorfiets spring,” aldus Gasly. “Toen ik voor de eerste keer op een motorfiets geklommen ben heeft het welgeteld vijftien ronden geduurd eer ik een wheelie deed en crashte. Ik was toen zes jaar.”

“Ik heb met motorfietsen en scooters gereden maar dat zou hetzelfde zijn als een F1-auto vergelijken met een normale straat auto. Tweewielers zijn absoluut niet mijn ding,” besluit Gasly.

