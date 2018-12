Jean-Pierre Van Rossem overleden: gewezen politicus en beursgoeroe werd 73

Jean-Pierre Van Rossem is overleden. De gewezen omstreden politicus en beursgoeroe was 73. Dat meldt VTM Nieuws. Begin deze week moest de man nog met spoed afgevoerd worden met een ambulance van zijn appartement naar het ziekenhuis.

Van Rossem overleed in de nacht van donderdag op vrijdag. De doodsoorzaak is voorlopig nog niet gekend.

Foto: Photo News

In november werd Van Rossem nog veroordeeld voor fraude en oplichting. Vorige week en begin deze week zond zender VIER nog een documentaire uit over de politicus. Daarin vertelde hij nog dat hij niet naar de gevangenis wou en dat hij nog liever zou sterven. Net na de tweede uitzending werd hij overgebracht naar het ziekenhuis.

Omstreden

Van Rossem werd in 1945 geboren in Brugge. Vader Jan is bureauchef bij de NMBS, mama Germana huisvrouw. In interviews zal Jean-Pierre zich verschillende keren denigrerend uitlaten over zijn ouders die hij kleinburgerlijk en dom noemt. Hij vraagt zich zelfs publiekelijk luidop af waarom nooit iemand zijn vader onder de trein heeft geworpen... Pas recent gaf hij toe spijt te hebben over de ruzie met zijn vader.

Wanneer zijn zakenimperium begin jaren 90 begint te wankelen, stort Van Rossem zich op de politiek. Bij de verkiezingen van 1991 haalt hij met zijn libertijnse partij ROSSEM ineens vier zetels. Veel proteststemmen. Maar wanneer hij in augustus 1993 als volksvertegenwoordiger ‘Vive la republique’ roept tijdens de eedaflegging van koning Albert II, krijgt hij vanuit alle hoeken zware kritiek. Toch zal hij nog tot 1995 parlementair blijven, om het nadien nog eens opnieuw te proberen. Het wordt geen succes. Net nadat hij in Brussel werd veroordeeld in november, kondigde hij op zijn Facebookaccount aan dat hij volgend jaar opnieuw een gooi zou doen naar een zetel in de Kamer. Maar zo ver komt het dus niet. Van Rossem werd 73.