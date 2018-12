Wat u vanavond zeker niet mag missen op televisie

Vanavond kan u op VIER terecht voor de tragikomedie ‘The Bucket List’, die gaat over de laatste doelen voor het noodlot toeslaat. Eén presenteert de tv-bewerking van ‘The Witness For The Prosecution’ van Agatha Christie. Op Canvas kan u kijken naar ‘Demolition’, een film waarin een man de draad terug moet oppikken na een breekpunt in zijn leven. NPO 3 komt met ‘Moonlight’, waarin sociaal gevoelige thema’s aan bod komen. En op Q2 kan u Hans Teeuwen weer zien tekeergaan tegen alles en iedereen.