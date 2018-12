Bilzen - Een 26-jarige man uit Bilzen is vrijdagochtend zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een BOB-controle. De man werd vlakbij zijn huis aan de kant gehaald nadat hij het verkeersbord ‘verboden rijrichting’ had genegeerd. In de auto vonden de agenten 5 gram marihuana. De drugs werden in beslag genomen. De twintiger kreeg ook een speekseltest opgelegd. Daaruit bleek dat hij recent nog marihuana had gebruikt. Zijn rijbewijs werd meteen voor 15 dagen ingetrokken. (mm)