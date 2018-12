Vrijspraak door verjaring voor sjoemelende Herkse Centeabankier: Acht spaarders recupereren niets van hun 770.000 euro

Herk-de-Stad -

Verrassing in de Hasseltse correctionele rechtbank vrijdagmorgen: de 70-jarige voormalige Centea-bankier V. C. (70) uit Herk-de-Stad krijgt de vrijspraak voor het bedrieglijk wegmaken van zijn vermogen. Acht spaarders hoopten na 18 jaar wachten via een veroordeling eindelijk wat van hun verdwenen 770.000 euro te recupereren en blijven nu in de kou staan. De beklaagde en zijn vrouw vielen elkaar huilend in de armen na het horen van de vrijspraak.