Code geel: KMI waarschuwt voor rijmplekken

moet, kan maar beter oppassen. Het Koninklijk Meteorologisch Instituut waarschuwt immers voor rijmplekken en gladde wegen van in de vroege ochtend tot op het middaguur. Daarom hebben zij code geel afgekondigd. Bovendien zorgen veel lage wolken en mist voor een verminderde zichtbaarheid.

De gespecialiseerde weersite Noodweer Benelux schetst een gelijkaardige situatie. “Deze ochtend vriest het op de meeste plaatsen in de Benelux. Het gevaar op ijsplekken is dan ook navenant”, klinkt het. De experts maken ook melding van nevel en een zwaarbewolkte lucht.

Goedemorgen! Deze #ochtend vriest het op de meeste plaatsen in de #Benelux. Het gevaar op #ijsplekken is dan ook navenant. Lokaal valt er wat #motsneeuw in #Nederland, maar hoeveelheden zijn verwaarloosbaar. Het is uitkijken naar de nacht van zaterdag op zondag i.f.v. #sneeuw. pic.twitter.com/b37ZZyhLc0 — NoodweerBenelux (@NoodweerBe) December 14, 2018

Een sjaal kan je ook maar best meenemen, als je naar buitengaat, want de temperaturen flirten in alle provincies met het vriespunt. In Vlaanderen blijven ze aan de positieve kant, in Wallonië duiken ze onder de 0 graden. “De maximumtemperatuur ligt rond 1 graad”, bevestigt weerman Frank Deboosere. “De oostenwind krimpt naar het noordoosten en er is sprake van 3 tot 2 op de schaal van Beaufort.”

Sneeuwvlokken op zondag

Foto: KMI

Vrijdag blijft het meestal droog, maar we verwachten wel meer bewolking. Op sommige plaatsen kan het wel lang zonniger blijven. Het blijft wel nog vrij koud met maxima tussen -2 en 0 graden in de Ardennen en tussen +1 en +3 graden in de andere streken. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. ‘s Namiddags neemt hij af en ‘s avond wordt hij soms veranderlijk. ’s Nachts wordt het rustig en koud met minima tussen -4 en -8 graden. Op veel plaatsen wordt het licht bewolkt tot helder, maar lokaal kunnen later lage wolken of aanvriezende mist ontstaan. De wind waait zwak uit het oosten of uit veranderlijke richting. Op het einde van de nacht draait hij naar het zuidoosten.

Zaterdag wordt ons weer bepaald door droge en koude lucht. Eerst is het zonnig, maar in de namiddag verschijnt er geleidelijk een sluier van hoge wolken. De maxima liggen tussen 0 en -2 graden in de Ardennen en tussen +1 en +3 graden elders. De wind waait meestal matig uit het zuidoosten. ‘s Nachts bereikt een regenzone ons land vanuit Frankrijk. De eerste neerslag kan echter vallen als sneeuw of aanvriezende regen.

Zondagochtend is er veel bewolking in het oosten van het land met nog regen en op het reliëf ijzel en sneeuw. Elders is het al droog met snel brede opklaringen. De neerslagzone trekt snel weg naar Duitsland en de opklaringen verspreiden zich geleidelijk over heel het land. Ze blijven wel afwisselen met wolkenvelden, waaruit lokaal nog een regenbui kan vallen. De maxima liggen tussen 3 en 8 graden. De wind waait matig uit zuid tot zuidwest.

Opnieuw omhoog

Maandag begint met regen, maar daarna wordt het overwegend droog met opklaringen en zwaarbewolkte perioden. De maxima liggen rond 8-9 graden. De wind waait meestal matig uit zuidwest.

Dinsdag is het droog met vooral veel hoge bewolking. ‘s Nachts gaat het regenen. De maxima liggen rond 8-9 graden. De wind waait meestal matig tot soms vrij krachtig uit zuid tot zuidoost.

Woensdag trekt een regenzone over ons land. Het kwik stijgt tot rond 9 graden bij een matige wind uit de zuidelijke sector.

Donderdag zou het meestal bewolkt zijn met soms buien of wat regen. De maxima liggen rond 7 graden. De wind zou zwak of matig waaien uit zuid tot zuidwest.