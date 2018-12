Halen - Retrospectieve 10 jaar kunstkring Halen

In De Rietbron Sportlaan in Halen werd deze retrospectieve expo gehouden. Een bonte mengeling van allerlei technieken en veelzijdig in hun aanbod. Echt de moeite om zoveel soorten kunst te kunnen bewonderen. Iedere dag was er een lagere school op bezoek, zoals de school uit Zelem (foto).