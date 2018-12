Pairi Daiza wil olifant Ta Wan vrijlaten in de natuur na geboorte in gevangenschap

Eén Aziatische olifant zal niet alleen zijn kooi in het dierenpark Pairi Daiza zien. De Waalse zoo in Brugeltte stoomt immers een anderhalf jaar oude olifant klaar om uit te kunnen zetten in een natuurreservaat in Laos of Cambodja. Dat is uniek: geen enkele zoo zette ooit een olifant in gevangenschap uit in het wild. Dat schrijft La Dernière Heure.

Bezoekers van Pairi Daiza hebben Ta Wan vast en zeker al in zijn verblijf zien zitten. Het mannetje werd op 19 september 2017 geboren in het olifantenreservaat als kalfje van Po Chin en Khaing Hnin Hnin, de matriarch van de familie. De kleinste olifant van de dierentuin ging zelfs even viraal, toen hij in een schattige video eerst niet in bad durfde, maar er nadien ook niet meer uit wou.

Een heerlijk zicht dat binnenkort niet meer te zien zal zijn in de zoo, want Ta Wan gaat mogen genieten van het leven in de vrije natuur. Zijn familie zal hij dus moeten achterlaten. “Maar wees gerust: hij zal niet moederziel alleen ronddolen in de wildernis”, zegt Aleksandra Vidanovski, secretaris-generaal van de Pairi Daiza Foundation aan La Dernière Heure.

De woordvoerder legt uit: “Ta Wan is een mannelijk kalfje. Die stoten zich na een viertal jaar af van de kudde. Geleidelijk aan zal hij minder interesse tonen voor zijn moeder, zijn zussen, tantes... In het wild scheiden ze zich af van de vrouwelijke kudde om zich in een ‘bachelor herd’ met andere mannetjes te groeperen.”

Ongezien

De timing is dan ook geen giswerk: het dierenpark hoopt in 2022 het project van start te laten gaan. Maar daarvoor moeten ze eerst nog onderhandelen met natuurreservaten in het buitenland. Momenteel staan Cambodja en Laos hoog op de lijst. Voor de slaagkansen wordt het afwachten.