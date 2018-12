Bijdrage ziekenfonds tot 20 procent duurder

Heel wat mensen zullen volgend jaar meer moeten betalen voor de aanvullende ziekteverzekering. Slechts één ziekenfonds laat zijn bijdrage zakken. De historisch gegroeide, regionale verschillen worden langzaam weggevaagd. Zowel de prijzen als de terugbetalingen worden stilaan geharmoniseerd, waardoor sommige leden hun bijdrage gevoelig zien stijgen, aldus de krant. Gemiddeld betaalt de Vlaming of Brusselaar straks bijna 87 euro per jaar. Dat is bijna 6 procent meer dan in 2018.