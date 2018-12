Belgen halen 18 miljard euro weg uit fiscale paradijzen

Het Belgische vermogen in exotische fiscale paradijzen is de jongste vier jaar met 18 miljard gedaald, zo blijkt uit een analyse van de Nationale Bank, schrijft Het Laatste Nieuws vrijdag.

De Nationale Bank maakte in 2013 een analyse van de Belgische vermogens in buitenlandse fiscale constructies. Toen werd er 47 miljard euro getraceerd in fiscale paradijzen buiten de EU; daar blijft vandaag nog 29 miljard van over, aldus de krant.

In meer dan de helft van de opgelijste landen is er een daling. De terugval is het grootst in de Kaaimaneilanden (-26 miljard), Hongkong (-4,5 miljard) en Jersey (-2 miljard). Omgekeerd is er een fikse toename van Belgisch geld in de Verenigde Arabische Emiraten (+6,3 miljard).

“Dankzij kaaimantaks”

Volgens ex-minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) is de algemene terugval te danken aan het gevoerde beleid. “Meer en meer mensen met geld in het buitenland beseffen dat ze zich moeten schikken naar de regels. Dat is het resultaat van de kaaimantaks, de fiscale regularisatie en de versterkte internationale gegevensuitwisseling. Dat onze fiscale inkomsten de laatste jaren hoger uitvallen dan verwacht, is hier zeker niet vreemd aan.”

Maar dat wordt door oppositiepartij sp.a betwist, die erop wijst dat de roerende voorheffing vandaag amper meer geld opbrengt dan in 2014. “Van Overtveldt kan op geen enkele manier aantonen dat er 18 miljard naar België is teruggevloeid”, luidt het in de krant.