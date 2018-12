Vlaming doet geen moeite meer om Nederlands te spreken in Brussel: “Het is een evidentie geworden”

De taalstrijd is gestreden: negen op de tien ­Nederlandstaligen schakelen gewoon over op het Frans als ze aan een loket in Brussel in het Frans worden aangesproken. Een verdubbeling sinds 2001. “Voor Nederlandstaligen is het een evidentie geworden”, zegt onderzoeker Rudi Janssens (VUB). “De loketbediende spreekt nog ­zelden Nederlands.”