VIDEO. Bilzen klaar voor 10de editie van Dickens

De tiende editie van het Dickens evenement wordt zaterdag en zondag in stijl gevierd. Niemand minder dan Queen Victoria komt op officieel staatsbezoek naar Bilzen. Donderdag kwamen alle acteurs samen om op het grote podium voor het oude stadhuis de openings- en slotshow te repeteren.

“Deze editie wordt de grootste tot nu toe. Met meer dan 170 acteurs worden alle registers opengetrokken. Het wandelparcours is vernieuwd en we verwachten over de twee dagen zo ‘n 25.000 bezoekers”, aldus ...