Timtation tongt met zijn nieuwste ‘flirt’, en dat is geen onbekende

Van een nipte strijd gesproken. Het scheelde letterlijk geen haar, toen de tellers vlak voor de finale op een gelijke stand terechtkwamen. De spanning was te snijden, maar het was Winston Churchill die de knoop doorhakte. Maar geen paniek: voor wie de suspense bijna teveel werd, was er gelukkig nog een legendarische en razendsnelle medley van K3-hits.