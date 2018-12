HASSELTWat is nu beter voor het milieu? Een échte kerstboom in de natuur laten omhakken of een plastic variant jaarlijks opnieuw van de zolder halen? Het antwoord is al onderzocht door verschillende universiteiten en wetenschappers zijn het er nu stilaan ook wel over eens; een echte kerstboom is milieuvriendelijker dan een plastic boom. Tenzij u die laatste bijna 20 jaar hergebruikt.