HASSELTHet eerste kerstkaartje is al in onze brievenbus gevallen. We versturen weer meer kaartjes per post, én we schrijven er weer een persoonlijke wens op, én nog opvallender: we knutselen de wenskaartjes helemaal zelf. Het past helemaal in de DIY-trend - persoonlijk en handgemaakt - waarbij we afstand nemen van digitale nieuwjaarswensen.