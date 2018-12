“Pasgeborene wordt niet meer als individu gezien”

HASSELTIn een nieuwe campagne klagen Vlaamse kinderartsen de nieuwe ziekenhuisfinanciering aan die vanaf 1 januari in werking treedt. “We krijgen een standaardbedrag voor alle pasgeborenen, ook voor baby’s die nood hebben aan extra zorg. Om die laatste groep te behandelen op een gewone zorgafdeling zijn er onvoldoende middelen en daarom moeten we ze sneller doorsturen naar ‘intensive units’”, klinkt het. Het kabinet van federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) is het daar niet mee eens. “De pediaters verspreiden foute informatie.”