BRUSSELIn het rijke Vlaanderen groeit 8 procent van de kinderen op in armoede. Hun ouders kunnen zich evidente zaken als een schooluitstap of nieuwe kleren niet veroorloven. Tot die conclusie komt een nieuw onderzoek. Vlaanderen scoort wel een stuk beter dan het Belgische gemiddelde (15 procent kinderen in armoede).