Computers Congolese verkiezingen vernield in brand

kinshasaBij een zware brand donderdagochtend in een opslagplaats in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn 80 procent van de elektronische stemmachines voor de verkiezingen van 23 december verloren gegaan. Daardoor wordt het vrijwel onmogelijk de verkiezingen in de provincie Kinshasa nog te laten doorgaan.