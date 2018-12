Sint-TruidenNaast zijn fabriek van versnellingsbakken heeft Punch Powertrain sinds gisteren ook De Leerfabriek. In het nieuwe opleidingscentrum krijgen niet alleen nieuwe werknemers van Punch een adequate vorming. “Ook scholen en andere bedrijven kunnen in De Leerfabriek terecht”, aldus CEO Cor van Otterloo, die ruim 300.000 euro investeerde in het opleidingscentrum.