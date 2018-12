Een Jaguar is woensdagnacht omstreeks half vier gecrasht midden in de Berentuin van het Berenhuis, het centrum voor taalactivering en kunsteducatie. De lokale politie kwam ter plaatse en startte een onderzoek op. Gerlinde Gilissen van de Berentuin is erg onder de indruk. “Het eerste wat ik dacht toen ik ’s ochtends de ravage zag: gelukkig is dit niet overdag gebeurd als de kinderen er zijn.”