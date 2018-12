Geen night to remember voor Standard in Turkije. Het bleef in het koude Akhisar op 0-0 steken en door de 3-0-zege van Sevilla tegen Krasnodar was kwalificatie sowieso onmogelijk geworden. Om het nog wat erger te maken, brak Obbi Oulare zijn scheenbeen in duel met Akhisar-doelman Lukac. Uit de eerste diagnose blijkt dat het om een ‘mooie’ breuk gaat en een operatie wellicht niet nodig is. Standard moet het wel opnieuw meerdere weken zonder zijn targetman stellen.