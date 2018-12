“Een trofee is dit niet. Maar ik ben wel heel fier dat we verdiend groepswinnaar geworden zijn, met telkens andere spelers in de schijnwerpers. Dat illustreert de kracht van ons collectief”, glunderde Philippe Clement, die verraste met de keuze voor Gano, Seck en Paintsil. “We gebruikten de juiste wapens op het juiste moment.”