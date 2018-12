Celtic kruipt door het oog van de naald, Milan is Europees uitgeschakeld

Celtic is donderdagavond op de slotspeeldag in de Europa League door het oog van de naald gekropen in Glasgow. De Bhoys hadden op Celtic Park genoeg aan een gelijkspel tegen Salzburg in groep B, maar gingen zonder de geblesseerde Dedryck Boyata met 1-2 onderuit. Omdat Leipzig thuis ook niet kon winnen, stoot Celtic alsnog door.

LEES OOK. Dit zijn de 32 ploegen die overblijven in de Europa League: Genk reekshoofd, Club Brugge niet

Ondanks de aanmoedigingen van het enthousiaste thuispubliek, had Salzburg het betere van het spel. Dabbur (67.) en Gulbrandsen (78.) zorgden voor de verdiende Oostenrijkse zege. Verder dan de aansluitingstreffer van Ntcham (90.+5) kwam de thuisploeg niet, maar Celtic kreeg een beetje hulp uit Noorwegen. Concurrent Leipzig leidde lange tijd met 1-0 tegen Rosenborg, maar incasseerde in de slotminuten de gelijkmaker. Daardoor behoudt Celtic ondanks de nederlaag de tweede plaats. Met 9 punten gaan de Schotten samen met Salzburg (18) door naar de zestiende finales. Leipzig (7) en Rosenborg (1) overwinteren niet Europees.

Foto: Photo News

Voor AC Milan zit het verhaal in de Europa League erop. De Rossoneri gingen met 3-1 onderuit bij het Griekse Olympiakos, dat daardoor in extremis nog over Milan naar de tweede plek klimt in poule F. Beide clubs haalden 10 punten en de onderlinge duels eindigden telkens op 3-1, waardoor het doelpuntensaldo uitsluitsel gaf. Daarin deed Olympiakos (+5) het net iets beter dan Milan (+3). Groepswinnaar Real Betis kwam in Luxemburg niet verder dan 0-0 tegen Dudelange, dat zo zijn eerste puntje pakte.

Foto: AP

In groep C was Zenit Sint-Petersburg al zeker van een plaats bij de laatste 32 en groepswinst. De Russen gingen in Praag op bezoek bij het Tsjechische Slavia, dat mits een zege altijd geplaatst was voor de zestiende finales. Slavia (10 ptn) deed wat het moest doen en klopte Zenit (11 ptn) met 2-0. Bordeaux (7) ging met 0-1 winnen in Kopenhagen (5), maar dat mocht niet meer baten.

LEES OOK. Eerste puntenverlies voor Chelsea in Europa League, Bolingoli stoot door met Rapid Wenen

Uitslagen:

Groep A:

Ludogorets (Bul) - FC Zürich (Zwi) 1-1

AEK Larnaca (Cyp) - Bayer Leverkusen (Dui) 1-5



Groep B:

RB Leipzig (Dui) - Rosenborg (Noo) 1-1

Celtic Glasgow (Sch) - RB Salzburg (Oos) 1-2



Groep C:

Slavia Praag (Tsj) - Zenit Sint-Petersburg (Rus) 2-0

Kopenhagen (Den) - Bordeaux (Fra) 0-1



Groep D:

Dinamo Zagreb (Kro) - Anderlecht (Bel) 0-0

Trnava (Slk) - Fenerbahçe (Tur) 1-0



Groep E:

Arsenal (Eng) - Qarabag (Aze) 1-0

Sporting Lissabon (Por) - Vorskla Poltava (Oek) 3-0



Groep F:

Olympiakos (Gri) - AC Milaan (Ita) 3-1

Dudelange (Lux) - Betis Sevilla (Spa) 0-0



Groep G:

Rapid Wenen (Oos) - Glasgow Rangers (Sch) 1-0

Villarreal (Spa) - Spartak Moskou (Rus) 2-0



Groep H:

Lazio Rome (Ita) - Eintracht Frankfurt (Dui) 1-2

Marseille (Fra) - Apollon Limassol (Cyp) 1-3



Groep I:

Besiktas (Tur) - Malmö (Zwe) 0-1

Genk (Bel) - Sarpsborg (Noo) 4-0



Groep J:

Akhisarspor (Tur) - Standard Luik (Bel) 0-0

Sevilla (Spa) - Krasnodar (Rus) 3-0



Groep K:

Dynamo Kiev (Oek) - Jablonec (Tsj) 0-1

Rennes (Fra) - Astana (Kaz) 2-0



Groep L:

PAOK Saloniki (Gri) - BATE Borisov (WRu) 1-3

Vidi (Hon) - Chelsea (Eng) 2-2

BEKIJK HIER ALLE STANDEN IN DE EUROPA LEAGUE!