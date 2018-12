Voor Anderlecht was de uitschakeling in de Europa League al langer een feit, de wedstrijd tegen groepswinnaar Dinamo Zagreb op de slotspeeldag was er één zonder inzet en dat was er ook aan te zien. Een halve B-ploeg gaf de 300 meegereisde fans weinig om zich aan op te warmen: een troosteloze 0-0 was het logische resultaat.