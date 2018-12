Hoewel het afwachten is of de hinder morgen groot zal zijn, heeft Voka Limburg deurwaarders achter de hand om eventuele stakingspiketten te breken. De werkgeversorganisatie richt daarvoor een crisiscel op. Bedrijven worden er bijgestaan in de juridische stappen die ze kunnen nemen tegen werkweigeraars en lastposten. De actiedag morgen beoogt loonsverhogingen in de privésector.