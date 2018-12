In 2019 komt het razend populaire Temptation Island terug op VIJF. Donderdagavond werden de eerste beelden alvast gelost. In het korte fragment zien we een Nederlandse deelnemer die het duidelijk even gehad heeft met de cameracrew: “Rot echt op met die camera”, schreeuwt hij de crew toe. Om te weten wat er exact aan de hand is, is het nog even wachten. Begin februari begint het nieuwe seizoen op VIJF.