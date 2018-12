Standard blijft verweesd achter: 0-0, Europees uitgeschakeld en Oulare opnieuw geblesseerd

Het Europese avontuur van Standard zit erop na een 0-0-gelijkspel in het Turkse Akhisar. De Rouches hadden op de slotspeeldag in Groep J van de Europa League hun lot niet meer in eigen handen: Sevilla springt na een 3-0-zege in de andere wedstrijd alsnog over Krasnodar naar groepswinst, de Russen stoten met evenveel punten als tweede door naar de volgende ronde. Standard eindigt als derde maar zag tot overmaat van ramp Oulare na een korte invalbeurt alweer geblesseerd uitvallen: de spits was nog maar net terug uit een lange revalidatie.