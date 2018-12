Tessenderlo -

Een motorrijder is donderdagavond gewond geraakt bij een ongeval op de E313 in Tessenderlo. Ter hoogte van het op- en afrittencomplex werd de motorrijder rond 18.30 uur door een auto geraakt. De motorrijder werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Er was even wat verkeershinder op de autosnelweg.