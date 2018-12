Facebookpost over schrijnende situatie duizenden keren gedeeld: “Hij zocht eten in vuilnisbak van Quick”

Hasselt / Kuringen -

Aan de Quick in Kuringen (Hasselt) is al meermaals een man gezien die in de vuilnisbakken op zoek gaat naar etensresten. Dat zoiets anno 2018 zo dicht bij huis nog gebeurt, roept veel weerzin op. Kristof Mombaerts uit Herk-de-Stad zag het gebeuren, gaf de man 30 euro en deelde het verhaal op Facebook. Het bericht werd al meer dan vierduizend keer gedeeld. “De basisregel is: ‘Ga naar het OCMW’. Pas dan kunnen we die mensen helpen, wat het probleem ook is”, klinkt het bij de stad Hasselt.