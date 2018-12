Wat is laagfrequent geluid?

Lanaken -

Geluiden binnen het frequentiebereik van 20 tot 100 Hertz worden beschouwd als laagfrequent. “Het normale bereik van het menselijke gehoor ligt tussen de 20 en 20.000 Hertz”, verduidelijkt Berdien De Herdt, adviseur Geluid en Trillingen van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne in Antwerpen. “Mensen omschrijven deze hinder vaak als het horen van een ‘bromtoon’. Maar niet iedereen hoort dit laagfrequent geluid, omdat het menselijke gehoor niet voor alle frequenties even gevoelig is. Vandaag bestaat er in Vlaanderen geen wetgeving voor laagfrequent geluid. Er zijn wel verschillende meet- en beoordelingsmethoden. Het lokaliseren van een vermoedelijke bron is technisch een complex gegeven, omdat laagfrequent geluid ver draagt en de richting moeilijk te bepalen is.” Laagfrequent geluid kan ook gezondheidsklachten geven, zoals onder meer verstoring van de slaap, hoofdpijn, stress of een gevoel van druk op de oren.