Tijdens kerstvakantie vliegt Belg massaal naar Canarische Eilanden en Egypte

Brussel - De Belg vliegt er komende kerstvakantie lustig op los richting warmere oorden. Dat leren cijfers van de touroperators Tui en Neckermann/Thomas Cook donderdag.

Tui noteert een toename met 23 procent naar de zonbestemmingen tegenover de kerstvakantie van 2017. Spanje blijft de grote favoriet, vooral dankzij de Canarische Eilanden. Op twee staat Marokko, gevolgd door de Dominicaanse Republiek. Egypte staat op vier, de Kaapverdische Eilanden op vijf. Egypte kent de grootste toename, met meer dan dubbel zoveel vakantiegangers. Die vliegreizen naar de zon zijn bij Tui goed voor 65 procent van de reizigers in de kerstperiode. De rest verkiest de skipistes, een autovakantie of citytrip.

Bij Neckermann/Thomas Cook is er een gelijkaardig beeld. Een “double digit”-groei, ofte een groei met een tweecijferig getal, voor de vliegvakanties tijdens de kerstvakantie. Ook hier zijn vooral de Canarische Eilanden in zwang, maar ook Egypte is terug van weggeweest. Tenerife spant de kroon, voor het Egyptische Hurghada en Gran Canaria.