Eerste Limburgse burgemeesters leggen de eed af

Wellen / Lanaken / Tessenderlo -

Drie burgemeesters hadden vanmiddag de eer om als eersten de eed af leggen in handen van gouverneur Herman Reynders. Zowel voor Marino Keulen (Open Vld, Lanaken) als Fons Verwimp (sp.a-SPiL, Tessenderlo) en Els Robeyns (sp.a-rob) was het al de tweede of de derde keer dat ze naar het provinciehuis mochten komen voor hun eedaflegging. Van zodra Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) de 39 andere Limburgse burgemeesters heeft benoemd, mogen zij de eed komen afleggen bij de gouverneur.