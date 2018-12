Ellen Van Loy mist veldritweekend door knieblessure

Ellen Van Loy past voor de veldritten van komende zaterdag en zondag in Antwerpen (DVV Trofee) en Zonhoven (Superprestige). Dat maakte haar team Telenet Fida Lions donderdag bekend. De 38-jarige van Loy is niet hersteld van de knieblesure die ze zondag opliep bij een val in de Druivencross van Overijse.

Nader onderzoek bracht donderdag een partiële scheur in de mediale band aan het licht. Het is nog niet duidelijk wanneer Van Loy weer in competitie zal komen. “Haar terugkeer en verdere programma zal week per week worden bekeken, afhankelijk van het herstel en de reactie van de knie op inspanningen”, klinkt het.

De blessure zal Van Loy alvast een goede plaats in de klassementen kosten. In de DVV Trofee is ze tweede, in de Superprestige zevende.