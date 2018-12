Politie waarschuwt voor inbrekersbende die het op appartementen heeft voorzien: “Ze raken binnen via brandtrap”

Hasselt -

De afgelopen week zijn bij de politie Limburg Regio Hoofdstad 10 inbraken (of pogingen) in appartementen gemeld. Op eentje na gebeurden de feiten allemaal binnen de Hasseltse grote ring. De meeste vaststellingen gebeurden in de buurt van de Sint-Catharinawijk. “Opvallend is dat het vaak om hoger liggende verdiepingen gaat die bijvoorbeeld via brandtrap te bereiken zijn”, laat Dorien Baens, woordvoerder bij de politie weten.