Vrijdag staking: hier kan u hinder verwachten

Op vrijdag 14 december organiseert het gemeenschappelijk vakbondsfront een nationale actiedag tegen het eindeloopbaanbeleid van de regering (pensioenen, SWT, landingsbanen). Zo zal u de staking voelen.

Mobiliteit

De Lijn verwacht vrijdag hinder, met de grootste impact voor de stadsnetten van Antwerpen en Gent en in Vlaams Brabant. Het is mogelijk dat er minder trams zullen rijden naar het Sportpaleis, waar Dimitri Vegas & Like Mike vrijdagavond optreden. Het Sportpaleis raadt aan om, indien mogelijk, ander vervoer te overwegen, zoals de fiets. De Lijn raadt aan vanaf vrijdagochtend de website te consulteren.

De spoorwegen verwachten geen al te grote problemen. “We hebben geen stakingsaanzegging binnengekregen”, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman. “Maar het kan natuurlijk altijd dat hier en daar mensen gaan meestappen in de betoging. Sinds begin dit jaar kunnen wij een alternatieve dienstregeling voor het spoor uitwerken. Maar dat is momenteel nog niet nodig.”

Brussels Airport adviseert om enkel handbagage mee te nemen. Het is niet duidelijk in welke mate de acties gevolgen zullen hebben, maar Brussels Airport zegt samen met haar partners “alles in het werk te stellen om de impact voor de passagiers te beperken”. Vertragingen zijn evenwel niet uitgesloten. “Daarom adviseren we passagiers om enkel met handbagage te reizen en om voldoende tijd in te plannen om op de luchthaven te geraken”, luidt het. Al wil dat niet zeggen dat het onmogelijk zal zijn om bagage in te checken, zegt de persdienst van de luchthaven.

Stadsdiensten

De staking heeft mogelijk gevolgen voor de ophaling van het afval in Limburg en Diest. Waarschijnlijk kunnen niet alle ophaalwagens uitrijden waardoor een aantal ophaalrondes niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd zullen worden. De recyclageparken van Limburg.net zijn wel geopend.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om een inschatting te maken van de impact van de staking op de afvalophaling. Om die reden vraagt Limburg.net aan alle inwoners om hun afval aan te bieden zoals vermeld in de afvalkalender. Als uw afval ’s avonds niet is opgehaald, haal het dan opnieuw binnen en biedt het aan bij een volgende ophaling of een mogelijke inhaalronde.

De politie zal vrijdag minder politietaken kunnen uitvoeren. “Wij staken zelf niet mee, maar we zullen onze mensen wel naar de gevangenissen moeten sturen om daar de stakende cipiers te vervangen”, zegt Vincent Houssin van de politievakbond (VSOA).