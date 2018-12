Dit zijn de populairste gerechten bij Deliveroo wereldwijd

In deze periode van het jaar blikken veel bedrijven terug op de afgelopen maanden. Ook bij fietskoerierbedrijf Deliveroo zijn ze tot een overzicht gekomen van de belangrijkste food trends in 2018 en de populairste adresjes wereldwijd. Een overzicht.

Mensen bestelden de voorbije maanden vooral gezonde voeding: drie keer meer dan in 2017 om precies te zijn. Eén gerecht stak er met kop en schouders bovenuit: de poké bowl. Dat is een traditioneel Hawaïaans gerecht met rijst, rauwe vis en groenten, geserveerd in een kom. Uiteraard zijn er allerlei verschillende combinaties mogelijk, zoals een volledig vegan samenstelling.

Poké bowl

Ook klassiekers zoals burgers deden het goed. Meer nog: de zogenoemde comfort foods palmen bijna een vijfde van de top honderd van het bedrijf in. Zoetekauwen bestelden opvallend meer dan vorig jaar hun desserts via de dienst en palmen zo vijf plekjes meer in de ranglijst in. Onder meer Happy Waffles van de Waffle Brothers in Berlijn zijn heel gegeerd.

Een vierde duidelijke trend is de groeiende interesse in lokale restaurants. In die categorie behoren de Boulette Sauce Brusseleir van Ballekes in Brussel tot de nationale favorieten wereldwijd. Wie graag reist en de populairste gerechten van de populairste zaken ter wereld wil gaan proeven: dit zijn de tien adresjes om op te slaan:

1. Pad Thaï - Thaï at Home, Parijs

2. Cheesburger - Five Guys, Londen

3. Sushi Lovers Poke Bow - CALI-POKE, Dubai

4. Burrito - Boojum, Dublin

5. Bubble Tea - Tenren’s Tea, Hongkong

6. Grilled Chicken Burrito - Guzman y Gomez, Sydney

7. Burrito - Gonzalez & Co, Barcelona

8. Beef Burger - Tommi’s Burger Joint, Berlijn

9. Poke Bowl - Temakery, Amsterdam

10. 2 Hot Wings - KFC, Brighton