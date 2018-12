Eerst het succes, daarna de val: Belgische topskiër herneemt de training bijna twee jaar na complexe beenbreuk

Peer - Armand Marchant werd in december 2016 met zijn achttiende plaats op de slalom in Val d’Isère de eerste Belg ooit die punten scoorde in een Wereldbekermanche alpijnse ski. Een maand later sloeg het noodlot toe. Marchant viel in januari 2017 zwaar tijdens de reuzenslalom in Adelboden en liep daarbij een complexe scheenbeenbreuk op. Hij onderging sindsdien zeven operaties. Bijna twee jaar na zijn val is hij klaar voor zijn comeback.

Meer dan 700 dagen na het ongeval kan Marchant opnieuw skiën. Hij traint momenteel op de indoorpiste in het Limburgse Peer. “Ik ga hier blijven tot 21 december”, legde Marchant, die vrijdag 21 wordt, uit. “Vervolgens las ik in januari een stage van drie weken in in de Haute Savoie. Ik wil me nog niet uitspreken over een datum om in competitieverband terug te keren. Alles hangt af van mijn voorbereiding. Het is niet per se nodig deze winter nog een Wereldbekermanche te skiën. We zullen zien hoe ik evolueer. Ik ben momenteel al blij terug op de latten te staan. Maar natuurlijk: als ik voel dat ik een competitief niveau haal, zal ik me zeker inschrijven voor wedstrijden, ook voor de Wereldbeker.”

Armand Marchant Foto: BELGAIMAGE

(belga)