Nederlands tijdritspecialist zet punt achter carrière

De Nederlander Stef Clement zet een punt achter zijn actieve carrière. De 36-jarige hardrijder moest in mei zijn voorbereiding op de Tour de France afbreken na lichamelijke klachten en kwam sindsdien niet meer in actie. Na uitgebreid medisch onderzoek is in overleg besloten dat Clement een andere functie krijgt binnen Team Jumbo-Visma. Hij gaat zich in de toekomst bezighouden met voeding en promotie.

“Het is niet de manier waarop ik mijn carrière had willen afsluiten”, aldus Clement in een persbericht. “Vijftien jaar lang was dit mijn passie, hobby en werk. Ik kijk er met trots op terug en heb meer bereikt dan ik ooit voor mogelijk hield. Als je niet zeker weet of een comeback verantwoord is, bekijk je alternatieven. Nadat het team me deze functie aanbood, heb ik een verstandskeuze gemaakt. Ik ben de ploeg dankbaar voor deze mogelijkheid en ik kijk ernaar uit om die nieuwe weg in te slaan.”

Clement startte zijn carrière in 2003 bij de Van Hemert Groep en reed vervolgens bij het Rabobank Continental Team, Bouygues Telecom, Rabobank, Belkin, IAM Cycling en Team LottoNL-Jumbo. Op zijn palmares prijken vier nationale titels tijdrijden. In 2007 pakte hij in die discipline brons op het WK in Stuttgart.