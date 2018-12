Kinrooi / Maaseik - De politie is woensdag even voor 15 uur opgeroepen voor een diefstal aan de Hepperpoort. Twee wenende dames van in de zeventig zeggen dat ze hun auto op de gehandicaptenparking hebben achtergelaten. Toen de 72-jarige eigenares uit Kinrooi enkele uren later terugkwam, was de auto weg. Na controle bleek de wagen op het Kerkplein te staan. (mm)