Ook Nederland plaatst zich voor halve finales op WK hockey en treft daarin de titelverdediger

Na de Belgische Red Lions heeft ook Nederland (FIH 4) zich donderdag geplaatst voor de halve finales van het WK hockey voor mannenteams in het Indiase Bhubaneswar. Oranje haalde het in de kwartfinales met 1-2 van gastland India (FIH 5).

Akashdeep Singh opende in de 12e minuut na een strafcorner de score voor het gastland, dat in de groepsfase tegen België (FIH 3) 2-2 gelijkspeelde. Drie minuten later hing Thierry Brinkman de bordjes in evenwicht. Op strafcorner bezorgde Mink van der Weerden (50.) Oranje de zege in het uitverkochte Kalinga-stadion.

Bij de laatste vier neemt Nederland het op tegen tweevoudig titelverdediger en nummer één van de wereld Australië, dat Frankrijk (FIH 20) met 3-0 versloeg. Het is een heruitgave van de WK-finale van vier jaar geleden. Toen haalden de Australiërs het met 6-1.

Eerder op de dag won België met 2-1 van Duitsland (FIH 6). De Red Lions spelen in de halve finales tegen Engeland (FIH 7), dat met 3-2 te sterk was voor olympisch kampioen Argentinië (FIH 2).

De halve finales staan zaterdag op het programma.