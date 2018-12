Van “transgender” naar “Stormy Daniels”: dit soort pornofilmpjes scoorden het best in 2018

Voor het zesde jaar op rij heeft de populaire pornowebsite Pornhub de geheimen van haar gebruikers blootgelegd. Aan de hand van alle statistieken zijn er immers heel wat voorkeuren zichtbaar: welke soort porno is ons favoriete hoogtepunt? Naar wat kijken Belgen het liefst? En wat is er hot en wat not? Een overzicht.

Grootte doet er wel degelijk toe, tenminste volgens Pornhub, het grootste internationale pornoplatform. Zij vieren 2018 omdat er maar liefst 33,5 miljard mensen naar hun pikante video’s keken, wat maar liefst 5 miljard meer is dan het jaar daar voor. Omgerekend wil dat zeggen dat er dagelijks maar liefst 92 miljoen bezoekers afstemmen op de internationale pornowebsite. Om even te vergelijken: dat is per dag maar liefst 8 keer het aantal inwoners van België.

En die dagelijkse gebruikers zitten niet stil. Op de erotische website zijn er maar liefst 962 zoekopdrachten per seconde. Dat is ook producenten niet ontgaan, want in het totaal kwamen er in 2018 maar liefst 4.791.799 video’s bij op het platform. Wanneer we dat even in perspectief zetten, gaat het in het totaal over 1 miljoen uren aan video of ook wel, 115 jaar van kijktijd. Ook de interactiecijfers zijn opvallend: er werden maar liefst 141.312.502 likes of dislikes geteld en 7.898.475 reacties neergepend. De favoriete kernwoorden daarin? “Liefde”, “heet”, “like”, “goed” en “sexy”.

Nog een opvallend cijfer: elke minuut kijken er nog 55 mensen naar de befaamde pornofilm van Kim Kardashian.

Wie nog meer wil weten: deze cijfers tonen wat er gebeurt in één dag op PornHub. Foto: PornHub Year In Review

Hoe bekender, hoe heter

Foto: PornHub Insights

Wie in de statistieken van PornHub grasduint, vindt de grootste wereldwijde trends. “Die worden vaak beïnvloed door wat er in de mainstream media of in de popcultuur speelt”, klinkt het bij het team van PornHub. De absolute winnares mag dan ook niet verbazen. Op nummer één staat Stormy Daniels, de wulpse blondine die met de enige echte Donald Trump in bed dook en naar verluidt een stevige som kreeg om dat slippertje met de destijds getrouwde zakenman geheim te houden.

Maar ook de andere zoektermen laten zien wat de gebruikers sexy en interessant vinden. Het populaire videogame ‘Fortnite’ veroverde bijvoorbeeld een plekje in de top 3, terwijl het in 2017 nog amper te vinden was. Het feit dat ook “4K” vaak wordt opgezocht, geeft aan dat de kijkers op zoek zijn naar sterke beeldkwaliteit, om de erotische fantasieën ook op groot scherm duidelijk te kunnen bekijken.

En dat is niet vreemd, zo vindt dokter Laurie Betito, onderzoekster aan het Pornhub Sexual Wellness Center. “Zoektermen zoals deze zijn een duidelijk indicatie dat heel wat gebruikers deze site niet alleen gebruiken om hun seksuele noden te verzadingen, maar ook omdat ze een andere kant willen zien van iets wat ze al interessant vinden in het echte leven. Dat verklaart het succes van bekende personen of personages in een seksuele context”, aldus Betito.

De hoogtepunten

Porno wordt niet altijd geassocieerd met romantiek, maar het is wel de tag “romantisch” die maar liefst dubbel zo populair bleek als in 2017. Al is er wel een belangrijke nuance: de term werd twee keer zoveel bezocht door vrouwen als door mannen.

Pornovideo’s met transgenders doen het dan wel goed, het zijn vooral vrouwen die bij de favorieten staan. Enkel Jordi El Nino Polla haalde de top 20 als man. Foto: PornHubInsights

Ook de populariteit van pornofilmpjes met transgenders steeg enorm. “Bij mannelijke surfers zien we een stijging van maar liefst 167% wat transporno betreft. Bij bezoekers boven de 45 jaar loopt dat zelfs op tot 200 procent”, klinkt het bij het statistisch team van PornHub. Maar transgender pornosterren weten (voorlopig) nog geen plek te vinden tussen de meest populaire pornosterren.

Maar ook de moderne technologieën en visie van millennials hebben hun invloed op PornHub. Fantasieën over Tinderdates zijn bijvoorbeeld zeer geliefd geworden in 2018. Die categorie groeide met 161% bij vrouwen, 113% bij mannen en 131% bij bezoekers van 35 tot 44 jaar. Ook “Tattoos” zijn weer helemaal in, wat in porno terugkomt. De zoekterm “Tattooed Women” groeide met 88% ten opzichte van 2017.

Van stiefmoeders tot milfs

Los van de trends laat PornHub ook elk jaar een top 20 van specifieke zoektermen los op de wereld. En die blijkt opvallend standvastig te zijn. De eerste vier favorieten blijven stabiel: “lesbisch”, “hentai” (Japanse animatieporno, red.), “milf” (een aantrekkelijke vrouw van middelbare leeftijd, red.) en “stiefmoeder” scoren opnieuw goed.

De meest opgezochte zoektermen van 2018. Foto: PornHub Insights

De favoriete categorieën klinken net iets anders, al scoren dezelfde onderwerpen hoog.

Belgische voorkeuren

Ten slotte is er nog een interessante kanttekening te maken. Ons land is nergens te bespeuren in de top 20 van landen die in verhouding tot hun aantal inwoners voor het meest trafiek naar PornHub zorgen. Op oudjaarsnacht daalde het aantal pornokijkers zelfs met een enorme 67 procent, wat enkel in Zweden nog drastischer gebeurde met 69 procent.

Top 20 landen met de meeste trafiek naar PornHub. Foto: PornHub Insights

Meer dan 60 procent van de Belgische kijkers zijn bovendien jonger dan 34.

Maar wat kijken de Belgen dan? Vooral “lesbische porno”, zo blijkt.