Politie gaat controleren op bezit van vuurwerk

Dilsen-Stokkem / Maaseik - De politie Maasland waarschuwt nog maar eens voor controles op het bezit van vuurwerk. Ze benadrukken dat de in België geldende wet ook van toepassing is op Nederlanders. De toegelaten netto hoeveelheid explosieve massa die een consument in de auto mag vervoeren is 1 kg PTS. Bij een koffer worden de verschillende volumes bij elkaar geteld. Het teveel aan explosieve massa wordt bij een controle - die naar aanloop van oudejaar zeker worden uitgevoerd - in beslag genomen en er zal een proces-verbaal worden opgesteld. (mm)