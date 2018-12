Lanaken - Donderdag is bij de politie een inbraak in een leegstaand huis op de Kiezelweg in Veldwezelt gemeld. Er werden lusters, thermostatische kranen, keramische kranen en koperen verwarmingsleidingen gedemonteerd en meegenomen. De feiten gebeurden na 6 december. Toen was er nog controle in het huis geweest. (mm)