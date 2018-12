Hasselt -

Nogal wat mensen hebben zich de voorbije dagen wellicht in hun koffie verslikt toen ze de nieuwste, op z’n zachtst gezegd provocerende, radiospot van Artsen Zonder Grenzen hoorden. ‘Of u het normaal vindt dat een meisje van 11 wordt afgeslacht’, zo klinkt het ongeveer. Hallo? “Natuurlijk spelen we in op het schuldgevoel”, zegt de hulporganisatie. “Maar we willen vooral de epidemie van de onverschilligheid stoppen.”