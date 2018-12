Wout van Aert duikt terug het veld in: “Ik heb veel rust kunnen pakken, ook mentaal”

Wereldkampioen Wout van Aert duikt na een deugddoende stage in het Spaanse Calpe zaterdag op de Soudal Scheldecross aan Linkeroever opnieuw het veld in. Voor Van Aert is de Soudal Scheldecross de eerste wedstrijd sinds 25 november.

“De stage heeft me deugd heeft gedaan”, zegt Van Aert. “Ik heb mijn schema perfect kunnen volgen zoals ik in gedachten had. Het gevoel op de fiets was goed en bergop ging het steeds beter. Bovendien heb ik veel rust kunnen pakken, ook op mentaal vlak. Met de extra-sportieve beslommeringen van de voorbije maanden was dat wel nodig.”

Een jaar geleden keerde Van Aert sterk terug uit stage. In Antwerpen moest hij na een felbevochten duel met Mathieu Van der Poel pas in het slot de duimen leggen, een dag later was hij aan het feest in Namen. Het geeft de wereldkampioen moed.

“Ik teken voor een gelijkaardig scenario, al besef ik wel dat het verschil vorig jaar minder groot was. Ik had gehoopt dit jaar constanter te presteren, maar er zijn een aantal dingen gepasseerd waardoor ik niet mijn verhoopte niveau kon halen. Toch stond ik al veel op het podium, dat wordt nogal snel vergeten. Een nieuwe start? Het heeft weinig zin om te zeggen dat het seizoen voor mij nu pas echt begint, dat is larie. Ik hoop gewoon dat ik nu meer kan laten zien.”