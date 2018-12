Twee herfstkampioenen bij KFC Kattenbos

Kattenbos

Lommel - Voor KFC Kattenbos Sport was de eerste helft van het voetbalseizoen een voltreffer.

"In alle jeugdreeksen met rangschikking waren onze ploegen telkens de ploeg met veruit de jongste gemiddelde leeftijd", aldus het bestuur. "Onze jongens overstegen alle verwachtingen met heel mooi voetbal wat resulteerde in een top 4 voor alle ploegen. U 15 én U 17 konden zich op de laatste speeldag beiden verzekeren van de leidersplaats in respectievelijke derby's tegen GT Kolonie en Lutlommel VV. Dubbel kampioen dus in de eerste helft van het nieuwe seizoen. Een unicum, maar vooral een bekroning van het werk van onze jeugdopleiders en alle vrijwilligers van Kattenbos Sport. Na de winterstop gaan de tellers opnieuw op nul en wachten er opnieuw uitdagingen in wellicht mooie matchen."