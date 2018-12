Van witloof tot schorseneren: zo vinden kinderen groenten lekkerder

Kinderen en groenten, het is geen evidente combinatie. Maar als de Belgische groentechef Seppe Nobels zich ermee moeit, kunnen jongens en meisjes zelfs de moeilijkere smaken appreciëren. “Het is belangrijk om je te verplaatsen in hun leefwereld. Wat eten ze graag? Koekjes, chips? Daarom is het soms goed om de groenten krokant te laten”, zegt hij aan Danira Boukhriss in het Eén-programma ‘Over Eten’. Het bittere witloof viel matig in de smaak, maar er werd wel van gegeten dankzij de mooie presentatie met rode biet en besjes, de gefrituurde schorseneren met wortelmayonaise was waren een schot in de roos.